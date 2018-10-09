Samsun'da bıçaklı kavga 1 ölü

SAMSUN'da aralarında husumet bulunan bir kişi tarafından bıçaklanan Aşkın Pank hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Çakmak Sokak'ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunduğu ve olaydan kısa bir süre önce sözlü olarak tartıştıkları öne sürülen Aşkın Pank ile E.T. arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. E.T. tarafından göğüs bölgesine aldığı iki bıçak darbesiyle yaralanan Pank, sokağın sonuna doğru kaçtıktan sonra yere yığıldı. Olay yerine çağırılan 112 sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli E.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.