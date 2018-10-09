Samsun'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşanan bıçaklı kavga sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

İstasyon Mahallesi Çakmak Sokak'ta Erol T. ile Aşkın Pank arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erol T, Pank'ı çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan Pank, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu, Olay Yeri İnceleme ile İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde çalışma yaparak, şüpheliye ait olduğu iddia edilen araçta incelemelerde bulundu.