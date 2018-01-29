Samsun'da Bıçakla Yaralamaya Adli Kontrol
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Samsun'da Bıçakla Yaralamaya Adli Kontrol

Samsun’da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen genç, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da Bıçakla Yaralamaya Adli Kontrol

Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen genç, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Ümraniye Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan A.B. yaralanarak hastanelik olurken, bıçaklı saldırgan ise kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri bıçaklama olayını 21 yaşındaki M.A.Y.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis tarafından yakalanan M.A.Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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