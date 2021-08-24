Samsun'da bıçakla yaralamada 2 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da bıçakla yaralamada 2 gözaltı

Samsun'da bıçakla yaralamada 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da kavgada yabancı uyruklu bir kişinin bıçakla yaralanması olayıyla ilgili yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da kavgada yabancı uyruklu bir kişinin bıçakla yaralanması olayıyla ilgili yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada Irak uyruklu M.R.H.H.(20) bıçaklı kolundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alınırken, olayla ilgili Irak uyruklu H.M.S.S.(33) ile F.K.K.K. (26) yakalanarak gözaltına alındı. Gazi Polis Merkezi'ndeki sorguları tamamlanan H.M.S.S.(33) ile F.K.K.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. F.K.K.K. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, H.M.S.S. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hırsızlar her yerde aranıyor! Yatak odasında TL, dolar, sterlin, euro ne buldularsa çaldılar
Hırsızlar her yerde aranıyor! Yatak odasında TL, dolar, sterlin, euro ne buldularsa çaldılar
Tahterevalliden düştü sandılar, maganda kurşunu çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berkin yaralandı
Tahterevalliden düştü sandılar, maganda kurşunu çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berkin yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Jens Stoltenberg
Magazin Hande Erçel Cimilli İbo Davut Güloğlu Burak Özçivit
Spor Marcao Erol Bulut Arda Güler Burak Elmas Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Samsun'da bıçakla yaralamada 2 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 18:04:10. #1.16#

title