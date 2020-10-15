Samsun'da bıçakla yaralama şüphelisi tutuklandı
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Samsun'da bıçakla yaralama şüphelisi tutuklandı

15.10.2020 16:49 | Son Güncelleme: 15.10.2020 16:52
Samsun'da bıçakla yaralama şüphelisi tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlyasköy Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan E.C.B. (16) ile P.P. arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Bu sırada P.P, bıçakla E.C.B'yi göğsünden yaraladı. E.C.B, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan P.P'ye, ateşinin yüksek çıkması üzerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırıldı.

Test sonucu negatif çıkan P.P, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan P.P'nin adliyeye götürülürken çift maske ve siperlik ile eldiven taktığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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