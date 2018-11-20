Samsun'da Bıçakla Yaralama
Samsun'un Atakum ilçesinde eniştesini bıçakla yaralayan kişi, savcılık talimatıyla Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde eniştesini bıçakla yaralayan kişi, savcılık talimatıyla Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.
İddiaya göre, Denizevleri Mahallesi'nde Ömer Ünal A, kayınbiraderi Muhammet Ö. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından, Muhammet Ö, kendisine "pislik" dediği iddiasıyla eniştesinin çalıştığı akaryakıt istasyonuna gitti.
Eniştesini "Rambo bıçağı" tabir edilen bıçakla baş ve boynundan bıçaklayan Muhammet Ö, bölgede bulunan Denizevleri Polis Merkezi ekiplerince yakalandı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Ömer Ünal A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Muhammet Ö, savcılık talimatıyla Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.