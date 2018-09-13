Samsun'da Bıçakla Yaralama
Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadın, tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı.
Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadın, tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı.
İddiaya göre, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir spor merkezinin önüne giden Murat K (26), M.Y. isimli kadınla tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Murat K, M.Y'yi darbetti. Bunun üzerine M.Y, Murat K'yi bıçakla kolundan ve sırtından yaraladı.
Kendi aracıyla Bafra Devlet Hastanesine giden Murat K, buradaki tedavisinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.
M.Y. ise polis tarafından gözaltına alındı.