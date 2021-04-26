Samsun'da beyaz eşya tamir servisinde yangın
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Samsun'da beyaz eşya tamir servisinde yangın

Samsun'da beyaz eşya tamir servisinde yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir beyaz eşya tamir servisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Samsun'da bir beyaz eşya tamir servisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi İstiklal Caddesi Meskenler Kavşağı'nda bir beyaz eşya firmasına ait tamir servisinde saat 18.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servisten dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - SAMSUN

Samsun'da beyaz eşya tamir servisinde yangın
Samsun'da beyaz eşya tamir servisinde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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