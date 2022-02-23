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Samsun'da beton mikseri yoldan çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da beton mikseri yoldan çıktı

Samsun'da beton mikserinin yoldan çıkıp istinat duvarına devrilmesi sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da beton mikserinin yoldan çıkıp istinat duvarına devrilmesi sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan A. idaresindeki 55 AYH 02 plakalı dolu beton mikseri yoldan çıkarak istinat duvarına yan yattı. Kazada, yaralanan olmazken araçta madde hasar meydana geldi. - SAMSUN

Samsun'da beton mikseri yoldan çıktı

Samsun'da beton mikseri yoldan çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Beton Mikseri, İlkadım, Samsun, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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