Samsun'da beton mikseri yoldan çıktı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da beton mikserinin yoldan çıkıp istinat duvarına devrilmesi sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.
İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da beton mikserinin yoldan çıkıp istinat duvarına devrilmesi sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan A. idaresindeki 55 AYH 02 plakalı dolu beton mikseri yoldan çıkarak istinat duvarına yan yattı. Kazada, yaralanan olmazken araçta madde hasar meydana geldi. - SAMSUN