Samsun'da beton mikseri 7 yaşındaki çocuğu ezdi
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Samsun'da beton mikseri 7 yaşındaki çocuğu ezdi

Samsun'da beton mikserinin ezdiği 7 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralanırken, gözaltına alınan sürücü adliyeye sevk edildi.

Samsun'da beton mikseri 7 yaşındaki çocuğu ezdi
22.05.2020 14:05 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:08

Samsun'da beton mikserinin ezdiği 7 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralanırken, gözaltına alınan sürücü adliyeye sevk edildi.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal B.(40) idaresindeki 55 K 4538 plakalı bir beton firmasına ait mikser kamyon yaya 7 yaşındaki Aysel N.'yi ezdi. Kazada ağır yaralanan kız çocuğu 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü Kemal B., Denizevleri Polis Merkezine teslim edildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan Kemal B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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