Samsun'da "Beraber Yürüyelim" etkinliği

22.09.2019 18:04

Samsun'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Beraber Yürüyelim" etkinliği düzenlendi.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu himayeleri ve Gençlik ve Spor il Müdürlüğü koordinesinde her yaştan vatandaşın katıldığı yürüyüş, Atakum Gençlik Merkezi önünde başlayıp Çobanlı İskelesi'nde sona erdi.

Avrupa Hareketlik Haftası kapsamında 3'ten 93'e her yaştan 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen sağlık için "Beraber Yürüyelim" etkinliği protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Kaynak: AA