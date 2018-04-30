Samsun'da "Belge Sahteciliği" Semineri

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce "Belge Sahteciliği" semineri verildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nın koordinesinde suç ve suçlularla mücadelede aktif görev yapan ve kimlik kontrolü yapan emniyet teşkilatı birimlerinin nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi gibi kimlik belgeleri başta olmak üzere belge sahteciliği alanında bilgi ve donanımının artırılması'nın amaçlandığı belirtildi.

Konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde, Samsun Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Nizam Kabar, Samsun, Sinop, Ordu, Çorum, Amasya ve Tokat'tan gelen 263 emniyet mensubuna belge sahteciliği konusunda bilgilendirme yaptı.

İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, burada yaptığı konuşmada, "Suçların önlenmesi ve suç faillerinin yakalanması açısından belge sahteciliği ile mücadelenin her zamankinden daha çok önem kazandığını, bu bağlamda teknolojinin gelişmesi ile beraber belge sahteciliği ile mücadelede dünyada ve ülkemizde kullanılan yeni tekniklerin yanı sıra belgeler üzerindeki sahteciliğe karşı güvenlik özelliklerinin ve karşılaşılan sahtecilik türlerinin neler olduğunun bilinmesinin suçla mücadeledeki önemi vurgulanmıştır." ifadelerini kullandı.