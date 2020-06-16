Samsun'da belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Samsun'da belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Samsun'da meydana gelen trafik kazasında belediyeye ait yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

16.06.2020 20:17 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:22

Samsun'da belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da meydana gelen trafik kazasında belediyeye ait yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Liman Mahallesi Gençlik Caddesi'nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Güngör idaresindeki 55 ABE 514 plakalı otomobil, Uğur Düzgün yönetimindeki 55 BBL 45 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ'a ait yolcu Otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Uğur Güngör, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gürgör'ün hayati tehlikesinin bulunduğu ve kaza önceki direksiyon başında kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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