Samsun'da belediye otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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Samsun'da belediye otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Samsun'da belediyeye ait yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Samsun'da belediye otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
16.06.2020 19:48 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:53

Samsun'da belediyeye ait yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Liman Mahallesi Gençlik Caddesi'nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Güngör (64) idaresindeki 55 ABE 514 plakalı otomobil, Uğur Düzgün (31) yönetimindeki 55 BBL 45 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ'a ait yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Mustafa Güngör, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan Gürgör'ün kaza öncesi direksiyon başında kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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