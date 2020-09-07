Samsun'da belediye önündeki silahlı saldırıyla ilgili yakalanan 3 şüpheli daha tutuklandı Samsun'un Canik ilçesinde Hüsame Ünveren'in belediye binası önünde darbedildikten sonra pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili yakalanan 3 şüpheli daha tutuklandı.

Samsun'un Canik ilçesinde Hüsame Ünveren'in belediye binası önünde darbedildikten sonra pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili yakalanan 3 şüpheli daha tutuklandı.

Katil zanlısı 2 kişiden A.C'nin Vezirköprü ilçesinde saklanmasına yardım ve yataklık ettiği iddia edilen kardeşi G.C. hakkında, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz eden cumhuriyet savcılığınca yeniden gözaltı kararı verildi.

G.C, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince adresinde yakalandı.

Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri de faillere yardım eden M.A. ile O.İ'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Canik Belediyesi önünde 19 Ağustos'ta Hüsame Ünveren, ellerinde silah bulunan kişiler tarafından darbedilmişti. Pompalı tüfekle ateş edilen Ünveren kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti. Olayın faillerinden A.C. ve S.T. ile faillere yardım ve yataklık eden 4 şüpheli tutuklanmıştı.

Tutuklanan diğer zanlı A.C'nin, Trabzon'da başka bir cinayetin de şüphelisi olduğu ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA