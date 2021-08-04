Samsun'da belediye önündeki cinayet nedeniyle yargılanan 3 sanığa müebbet hapis cezası
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Samsun'da belediye önündeki cinayet nedeniyle yargılanan 3 sanığa müebbet hapis cezası

Samsun'da belediye önündeki cinayet nedeniyle yargılanan 3 sanığa müebbet hapis cezası
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un Canik ilçesinde, Hüsame Ünveren'in, belediye binası önünde darbedildikten sonra pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili yargılanan 8 sanıktan 3'ü müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'un Canik ilçesinde, Hüsame Ünveren'in, belediye binası önünde darbedildikten sonra pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili yargılanan 8 sanıktan 3'ü müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar Ahmet C, Serkan T, Caner Ş, Cengiz A, Emrecan E, Engin Can D, Gökhan C. ve Berna G. ile taraf avukatları katıldı.

Ahmet C, Gökhan C. ve Serkan T'ye "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, Emrecan E, Engin Can D, Caner Ş. ve Cengiz A. hakkında ise "suça yardım etme" suçundan 10'ar yıl hapis cezasına hükmetti.

Sanık Berna G'nin ise beraatine karar verildi.

Canik Belediyesi önünde, 19 Ağustos 2020'de, Hüsame Ünveren, ellerinde silah bulunan kişiler tarafından darbedilmiş, pompalı tüfekle ateş edilen Ünveren, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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