Samsun'da belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için mücadele veriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Samsun'un 17 ilçesinde yüksek kesimlerde dün akşam itibarıyla yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerin yolunun ulaşıma kapandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gece yarısından itibaren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri kapanan yolları açmak için seferber oldu. 4 bin 542 kilometrelik yol ağı bulunan kentte, karla mücadele kapsamında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için meteorolojinin uyarılarını da göz önüne alan ekipler, tedbirlerini artırdı. 23 greyder, 37 traktör beko, 11 lastikli loder, 25 kar bıçaklı kamyon, 12 kamyon, 17 mini case, 10 dozer, 15 solüsyon tankeri ile yol genişletme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarını sürdüren ekipler, ulaşımın aksamaması için etkin bir mücadele veriyor."

Açıklamada, kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı, yağışın bazı bölgelerde yer yer devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün