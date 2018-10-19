Samsun'da Bekçilere Saldıran 3 Kişi Tutuklandı

Samsun'da görevli bekçilere saldırıp darp ettikleri iddia edilen 5 kişiden 3'ü mahmece tutuklanırken, 2 kişi ise mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı..

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Sahil Yolu'nda dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü oldukları ileri sürülen şahıslar devriye gezen bekçiler Y.E. ve B.S.'yi darp ederek yaraladı. Olay yerine çok sayıda takviye polis sevk edildi. Olayla ilgili S.K. (26), K.Y. (31), N.Y. (58), S.Y. (22) ve G.A. (31) gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgulanan 5 kişi, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. S.K. ve N.Y. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, G.A., K.Y. ve S.Y. mahmece tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN