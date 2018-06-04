Samsun'da Bekçiler Göreve Başladı

Samsun'da, mahalle ve çarşılarda görev yapacak 153 bekçi, törenle yemin ederek göreve başladı.

İçişleri Bakanlığınca il genelindeki emniyet müdürlükleri bünyesinde çalıştırılacak 153 mahalle ve çarşı bekçisi için eğitimlerinin ardından, İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında bekçiler, Türk bayraklarıyla donatılan masalara ellerini koyup, yemin etti.

Samsun Valisi Osman Kaymak, yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir televizyon programında ülke genelinde 30 bin bekçi alınacağını söylediğini hatırlattı.

Bekçilere yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Kaymak, "Allah utandırmasın. Şurası çok önemli. Yeni bir göreve başlıyorsunuz. Fakat siz, bu sınavlardan geçerken ilk başlarda 250 kişi alacakken bu kadroya 2 bin 500, 3 bin kişi müracaat etti. Biz bu sınavları yaparken de kesinlikle bir ayrım yapmadan, gerçekten siz bileğinizin gücüyle buralara kadar geldiniz." dedi.

İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, çarşı ve mahalle bekçiliği müessesesinin yeniden canlandırılması amacıyla İçişleri Bakanlığının almış olduğu karar çerçevesinde ilk planda 250 kişilik kadro tahsis edildiğini, planlamaya uygun olarak imtihanlar çerçevesinde bu göreve hak kazanan 153 bekçinin göreve başladığını kaydetti.