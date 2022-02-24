Samsun'da bekçiler 1287 kapsül sentetik hap ele geçirdi - Haberler
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Samsun'da bekçiler 1287 kapsül sentetik hap ele geçirdi

AA, Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da bekçiler 1287 kapsül sentetik hap ele geçirdi

Samsun'un İlkadım ilçesinde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, 1287 kapsül sentetik hap ele geçirdi, bir şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, 1287 kapsül sentetik hap ele geçirdi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, Derebahçe Mahallesi'nde şüphelendikleri K.Y'yi durdurmak istedi.

Bunun üzerine kaçmaya çalışan K.Y, kovalamaca sonucu yakalandı. Zanlının üst aramasında 1287 kapsül sentetik hap bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

AA / Recep Bilek - Güncel

Hisarcık, İlkadım, Samsun, Güncel, Haberler

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