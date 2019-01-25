Samsun'da Bedelli Askerlik Yapanlar Terhis Oldu

Samsun'da eğitimlerini tamamlayan bedelli askerler, törenle yemin etti.

Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Gökberk Kışlası'nda 9. dönem 929 bedelli asker için düzenlenen törende, birliğe erken teslim olan er, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Çocukları gibi acemi eğitimini Gökberk Kışlası'nda tamamlayan 4 asker babasına da katılım belgesi verildi.

Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Piyade Albay Recep Ali Üstün, burada yaptığı konuşmada, yemin eden Mehmetçik'in yeminine bağlı kalarak vatan, bayrak, şeref parolasıyla dürüstlük ve doğruluktan taviz vermeyeceklerine inancının tam olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından geçit töreni yapıldı, ziyaretçiler için konser verildi.

Daha sonra askerler, aileleriyle buluşarak hasret giderdi.

Törene Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın katıldı.

Kaynak: AA