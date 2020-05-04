Samsun'da bazı mahalleler bu Ramazan ilk kez davul sesi duydu

Samsun'da bazı mahalleler bu Ramazan ilk kez davul sesi duydu Samsun'da Ramazan ayında bazı mahallelerde sahur zamanı ilk kez davulcu gözüktü.

Samsun'da bazı mahalleler bu Ramazan ilk kez davul sesi duydu

SAMSUN - Samsun'da Ramazan ayında bazı mahallelerde sahur zamanı ilk kez davulcu gözüktü.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine yeni tip korona virüsü (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Ramazan'da uygulanacak tedbirleri içeren genelge gönderilmişti. Gönderilen genelge neticesinde Ramazan davulcuları ile ilgili il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının, özellikle kaymakamların yerel yöneticilerle (belediyeler dahil) beraber vereceği kararlar doğrultusunda riayet edecekleri hususlar da genelgede belirtilmişti.

Genelgeye göre Ramazan davulcularının bahşiş almak adına evleri ziyareti, kapı zili çalmak gibi bulaş riski oluşturabilecek davranışlarını önleyebilmek için davulcuların faaliyetleri sonucu alacakları bahşişlerin tek tek vatandaşlar/haneler yerine toplu olarak yerel imkanlarla sağlanması esas olacak. Aksi takdirde Ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan bahşiş toplamasına müsaade edilmeyecek ve faaliyetlerine izin verilmeyecekti.

Ramazan ayının 11. sahur gecesinde İlkadım ilçesi Cedit ve İlyasköy Mahallelerinde ilk kez Ramazan davulcusu gözüktü. Tek başlarına dolaşan Ramazan davulcuları mani okumadan hızlı bir şekilde davul çalarak vatandaşları sahura kaldırmaya çalıştı.

Alınan kararlar doğrultusunda Ramazan davulcuları bu yıl kapı kapı dolaşıp bahşiş toplayamayacak.

Kaynak: İHA