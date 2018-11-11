Samsun'da Bazı Bölgelerde Parkomat Uygulaması Kaldırıldı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Parkomat uygulamasını bazı bölgelerden kaldıklarını belirterek, "Parkomat uygulamasının amacı yüksek kar olmamalı ve halkımıza zarar vermemelidir. İncelememiz ve bu konuda kararlarımız devam edecektir." açıklamasında bulundu.

Başkan Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, kasım ayı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında aldıkları kararla İstiklal Caddesini dik kesen Divitçioğlu Caddesi, Aziziye Caddesi, Şevketiye Caddesi ve Kışla Sokak ile Abdülhakhamit Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Fuar Caddesi'ndeki Parkomat uygulamasını iptal ettiklerini duyurdu.

Parkomat'ın halka zarar vermemesi gerektiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Parkomat uygulamasını incelediğimizi söylemiş ve gerekirse referandum dahi yapacağımızı ifade etmiştim. Yaptığımız incelemeleri UKOME toplantısında değerlendirdik. İlk etapta İstiklal Caddesini dik kesen Divitçioğlu Caddesi, Aziziye Caddesi, Şevketiye Caddesi ve Kışla Sokak ile Abdülhakhamit Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Fuar Caddesindeki Parkomat uygulamasını iptal ettik. Parkomat uygulamasının amacı yüksek kar olmamalı ve halkımıza zarar vermemelidir. İncelememiz ve bu konuda kararlarımız devam edecektir."

Parkomat uygulamasıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde kent merkezindeki cadde, bulvar ve sokaklar üzerinde parkomat makineleri ile bir süredir otopark işletilmesi yapılıyor.