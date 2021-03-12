Samsun'da bazı alanlara girişte HES kodu zorunluluğu getirildi
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Samsun'da bazı alanlara girişte HES kodu zorunluluğu getirildi

12.03.2021 23:39 | Son Güncelleme: 12.03.2021 23:48
Samsun'da bazı alanlara girişte HES kodu zorunluluğu getirildi

"Çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Samsun'da bazı alanlara girişte, Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirildi.

"Çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Samsun'da bazı alanlara girişte, Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında toplandı.

Salgınla mücadele kapsamında HES kodu uygulamasıyla ilgili İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince Samsun geneli için kararlar alındı.

Karar göre, kentte bulunan zincir market ile mağazaların personelinin ve müşterilerin mağaza/market girişlerinde, il merkezindeki Yusuf Ziya Yılmaz Otobüs Terminali ile ilçelerdeki şehirlerarası otogarlarda, otogar/terminal girişlerinde HES kodu sorgulamasının yapılması zorunluluğu getirildi.

Ayrıca alınan karar gereğince yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda HES koduna bakılacak.

Kent merkezi ile ilçelerin giriş ve çıkışlarında polis ve jandarma noktalarının sayılarının artırılarak yapılan denetimlerde araç içinde bulunan kişilerin HES kodu sorgulanacak.

Sorgulama sonucunda riskli bulunan kişilerin 112 ile irtibata geçilerek Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na transferlerini sağlanacak.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında adli işlem başlatılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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