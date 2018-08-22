Samsun'da Bayramlaşma Programları

AK Parti Havza İlçe Başkanlığında Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti İlçe Başkanlığında gerçekleşen programa AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kadir Kayan, AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Özdemir ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

Demircan, tüm Müslüman alemin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Güçlü Türkiye'nin dünya mazlumları için umut olduğunu belirten Demircan, "Ekonomisi güçlü bir Türkiye çok önemli. Çünkü dünyada mazlum ve mağdurlara en çok yardım yapan ülke Türkiye. Biz mükemmel bir milletiz. Kimsenin aleyhine oyun tertiplemeyiz ama kimsenin de bize oyun kurmasına izin vermeyiz." dedi.

İkiz de bayramların önemine değinerek, "Bayramlarımızın güzelliğini yaşamaktayız. Daha güzel bayramlara birlikte kavuşmayı Cenab-ı Hak bizlere nasip etsin." ifadesini kullandı.

Ladik'te bayramlaşma programı

Ladik Belediyesince başkanlık makamında gerçekleştirilen bayramlaşma programına Belediye Başkanı Selim Özbalcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Fahri Kaygusuz, AK Parti İlçe Başkanı Recep Dirican, CHP İlçe Başkanı Necati Akdemir, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Yüksel, belediye personeli ile vatandaşlar katıldı.

Özbalcı, manevi duyguların yoğunluk kazandığı bayramların dünyaya barış, huzur, mutluluk ve esenlik getirmesini dileyerek, herkesin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Özbalcı, bayramlaşma programında küçük çocuklara da harçlık verdi.