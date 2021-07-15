SAMSUN'DA BAYRAM TATİLİ YOLCULUĞUNDA KAZA; 5 YARALI
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SAMSUN'DA BAYRAM TATİLİ YOLCULUĞUNDA KAZA; 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'da bayram tatili için yolculuk yapan ailenin bulunduğu arabayla TIR'ın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

SAMSUN'da bayram tatili için yolculuk yapan ailenin bulunduğu arabayla TIR'ın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Dalbahçe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan Trabzon'a bayram tatili için yolculuk yapan Okan G. idaresindeki 16 AEU 352 plakalı otomobil, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Erdem Ç. idaresindeki 43 ABT 400 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada Okan G. ile birlikte otomobilde bulunan Büşra G., Yusuf E.G., Gülsüm T. ve İlknur G. yaralandı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

Araç içerisinde sıkışan Okan G., ihbar üzerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılardan Okan G. ve Büşra G. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'DA BAYRAM TATİLİ YOLCULUĞUNDA KAZA; 5 YARALI
SAMSUN'DA BAYRAM TATİLİ YOLCULUĞUNDA KAZA; 5 YARALI
SAMSUN'DA BAYRAM TATİLİ YOLCULUĞUNDA KAZA; 5 YARALI
SAMSUN'DA BAYRAM TATİLİ YOLCULUĞUNDA KAZA; 5 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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