Samsun'da bayram sessizliği

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına tam riayet eden Samsunlular evlerine kapandı, şehir ıssız kaldı.

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına tam riayet eden Samsunlular evlerine kapandı, şehir ıssız kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının Ramazan Bayramı'nı da kapsamasıyla Samsun'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Buruk geçen bayramda boş kalan Samsun havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramı'nda Samsun'un sokak ve caddelerinde tam kapanma sessizliği yaşanıyor. Normal şartlarda bayramın en yoğun yaşandığını yerlerinde başından gelen lunapark ve sahil kesimleri bomboş kaldı. Buruk geçen bayramda Samsun kısıtlamaya uydu. Özellikle her gün binlerce insanın geçiş güzergahında bulunan Mecidiye Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sessizlik hakim oldu. Cadde ve sokaklarda kısıtlamadan muaf bulunanlar dışında zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmadığı görüldü. Vatandaşlar sabah bayram namazlarını kıldıktan sonra evlere çekildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı