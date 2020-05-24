Samsun'da bayram sabahı silahlar konuştu
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Samsun'da bayram sabahı silahlar konuştu

Samsun'da bayram sabahı silahlar konuştu Samsun'da Ramazan bayramını silahla havaya ateş ederek kutlayanlar tehlike saçtı.

24.05.2020 11:30 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:34

Samsun'da bayram sabahı silahlar konuştu

SAMSUN - Samsun'da Ramazan bayramını silahla havaya ateş ederek kutlayanlar tehlike saçtı.

Samsun'da Ramazan Bayramı sabahı silah sıkma geleneği nedeniyle şehrin dört bir yanından silah sesleri yükseldi. Bayram magandaları Ramazan'ı kana bulayabilecek kurşunlarını hiç düşünmeden ateşlediler. Silah seslerine alışık olmayan vatandaşlar bu durumu korkuyla karşıladı. Evlerde kalan vatandaşların can güvenliklerini hiçe sayan magandalar huzur bozdu.

Silahlar susmazken polis ekipleri ihbarlar üzerine harekete geçti. Silahla ateş edenler tespit edilmeye çalışıldı.

Samsun'da bayram sabahı silahlar konuştu

Kaynak: İHA

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