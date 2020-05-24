Samsun'da bayram sabahı silahla tehlike saçtılar
SAMSUN (İHA) – Samsun'da Ramazan Bayramı'nı silahla havaya ateş ederek kutlayan magandalar tehlike saçtı.
24.05.2020 10:29 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:39
SAMSUN (İHA) – Samsun'da Ramazan Bayramı'nı silahla havaya ateş ederek kutlayan magandalar tehlike saçtı.
Samsun'da Ramazan Bayramı sabahı silah sıkma geleneği nedeniyle şehrin dört bir yanından silah sesleri yükseldi. Bayram magandaları Ramazan'ı kana bulayabileceklerini hiç düşünmeden silahlarını ateşlediler. Evlerde kalan vatandaşların can güvenliklerini hiçe sayan magandalar huzur bozdu.
Silahlar susmazken polis ekipleri ihbarlar üzerine harekete geçti. Silahla ateş edenler tespit edilmeye çalışıldı. - SAMSUN
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: İHA