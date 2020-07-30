Samsun'da bayram öncesi çarşı pazarda yoğunluk SAMSUN (İHA) – Samsun'da Kurban Bayramı öncesi çarşı pazar hareketlendi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da Kurban Bayramı öncesi çarşı pazar hareketlendi.

Pandemi nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren Samsunlular kısıtlamanın olmadığı bu bayram öncesi alışverişe çıktı.

Samsun'da bayram alışverişi denildiğinde akla ilk gelen yerler yine Mecidiye Caddesi oldu. Ayakkabıdan elbiseye, her bütçeye uygun bayram şekerinden baklavasına kadar her türlü alışveriş ihtiyacının karşılanabildiği çarşıda yoğun saatler yaşandı. Bayramlık almak için çarşı pazarın yolunu tutan vatandaş uygun fiyat ararken çarşının en keyifli müşterileri çocuklar oldu. Esnaf ise yoğunluğun geçen seneye göre az olduğunu ancak memnun olduklarını dile getirdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA