Samsun'da bayram kutlaması için havaya açılan ateş sonucu bir kişi öldü
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Samsun'da bayram kutlaması için havaya açılan ateş sonucu bir kişi öldü

Samsun'da bayram kutlaması için havaya açılan ateş sonucu bir kişi öldü
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Samsun'un Terme ilçesinde bayram kutlaması için havaya açılan ateş sonucu vücuduna kurşun isabet eden kişi hayatını kaybetti.

Samsun'un Terme ilçesinde bayram kutlaması için havaya açılan ateş sonucu vücuduna kurşun isabet eden kişi hayatını kaybetti.

Taşlık Mahallesi Merkez Camisi önünde bayram namazı sonrası bazı kişiler bayram kutlaması için havaya ateş açtı.

Namaz kıldıktan sonra dışarıya çıkanlar arasında bulunan Fatih Akkuş'un (35) vücuduna kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Akkuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Havaya ateş açan zanlının belirlenmesi için Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Fatih Akkuş'un cenazesi, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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