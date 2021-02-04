Samsun'da bastonlu kavga kamerada
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Samsun'da bastonlu kavga kamerada

04.02.2021 20:20 | Son Güncelleme: 04.02.2021 20:26
Samsun'da bastonlu kavga kamerada

SAMSUN'un Çarşamba ilçesi meydanında bir kadın, tartıştığı erkeğe bastonla saldırdı.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesi meydanında bir kadın, tartıştığı erkeğe bastonla saldırdı. O anlar kameraya anbean kaydedildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Zübeyde Hanım Meydanı'nda meydana geldi. Akraba oldukları öne sürülen bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, akrabası olan erkeği darp etmeye başladı. Ayırmaya çalışan yaşlı bir kadının bastonunu alan kadın, kavga ettiği kişiye bastonla vurmaya başladı. O anlar çevrede bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kavga sırasında bölgeye yakın bulunan bir trafik polisi kavgaya müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Samsun'da bastonlu kavga kamerada
Samsun'da bastonlu kavga kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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