Samsun'da başlatılan proje ile gençlere müzakere ve uzlaşma kültürü öğretilecek

Samsun'da hayata geçirilen "Akran Arabuluculuğu Uygulamaları Eğitimi Projesi" kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerine müzakere ve uzlaşma kültürünün öğretilmesi hedefleniyor.

Samsun'da hayata geçirilen "Akran Arabuluculuğu Uygulamaları Eğitimi Projesi" kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerine müzakere ve uzlaşma kültürünün öğretilmesi hedefleniyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akran Arabuluculuk Derneği (AKRANDER) arasında imzalanan iş birliği protokolü ile hayata geçirilen ve 4 yıl sürecek proje kapsamında toplumda uzlaşı ve hoşgörü kültürünün yaygınlaştırılması, gençler arasında sağlıklı iletişim kurulması amaçlanıyor.

Bu kapsamda ilk olarak projede yer alan öğretmenlere OMÜ'nün öncülüğünde çevrim içi "Anlaşmazlık ve akran arabuluculuğu eğitici eğitimi" verildi.

Eğitimi alan öğretmenler de hedef grubunda bulunan Atakum ilçesindeki ortaokul ve lise öğrencilerine gelecek eğitim öğretim yılından itibaren arabuluculuk, müzakere ve uzlaşma kültürü konularında eğitim sunacak.

Proje kapsamında ayrıca öğrenci velilerine de ulaşılmaya çalışılacak.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, "Akran Arabuluculuğu Uygulamaları Eğitimi"nin tamamlanması ve okullarda saha çalışmalarına başlanacak olması dolayısıyla çevrim içi düzenlenen toplantıda, sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini ve geliştirilmesini teşvik ettiklerini anlattı.

Uzlaşı kültürünün yaygınlaştırılabilmesinin gençlerden geçtiğine dikkati çeken Batuk, "Ne zaman ötekini anlamaya başlarsak, öteki olmadan sağlıklı bir toplumun olamayacağını, tek tip insan modelinden oluşan toplumun imkansızlığını kavrarsak o zaman sağlıklı bir toplum inşa etmeye başlarız." dedi.

Toplumda uzlaşı ve empati kültürünün yaygınlaşması gerektiğini vurgulayan Batuk, şunları kaydetti:

"Modern dünya bizi bireyselleşmeye zorlamakta ve insanlar, gittikçe kendisini daha çok beğenen, her şeyin ve herkesin üstünde gören bir anlayışa doğru gitmekte. Narsizmin (kişinin kendini beğenmesi, öz severlik) ileri boyutlarını her alanda görmek mümkün. Bunun doğal bir sonucu olarak da toplumda diğer insanlarla bir araya geldiğimizde ve çatışma noktaları ortaya çıktığında hep kendi haklılığımızı öne sürmekte, karşıdakinin haklarını anlamamaktayız. Oysa bizim haklılığımız ya da kendi özgürlük alanımız, diğer insanlarla ortak alanlar söz konusu olduğunda bir miktar kısıtlanır. Çünkü bu defa onların alanlarıyla kesişiriz. İşte buradan itibaren ortaya çıkan çatışma alanlarını aza indirebilmenin yolu, uzlaşma ve empati kültürünü yaygınlaştırmaktan geçiyor."

Çalışmanın eğitim bölümünü yürüten OMÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Kumcağız ise sorunlarını müzakere edebilmeyi öğrenen öğrencilerin öz denetim, öz yönetim ve öz güven becerilerinin geliştiğini söyledi.

Akran arabuluculuğu eğitimi sayesinde aynı yaş grubundaki öğrencilerin birbirleriyle yaşadıkları uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olmayı amaçladıklarının altını çizen Kumcağız, şöyle konuştu:

"Arabuluculuk eğitimi, öğrencilerin birbirlerini anlama ve çatışmalarını sağlıklı çözebilmesi adına önleyici çalışmalar açısından oldukça önem taşıyor. Müzakere ve uzlaşma kültürünü benimseyen ve bunu davranışlarına yansıtan kişilerle daha sağlıklı bir toplumun var olabileceğine inanıyoruz. Bugün sorunlarını müzakere ederek çözebilmeyi öğrenen öğrenciler, ileride meslektaşı, eşi, komşusu ile yaşadıkları sorunları müzakere ederek barışçıl şekilde çözebilmenin yollarını arayacaktır. Böyle bireylerin sayısı arttıkça toplumdaki dayatmacı, dolayısıyla şiddet içeren davranışlar sergileyen insanların sayısı da azalacaktır."

AKRANDER Başkanı avukat ve arabulucu Nejdet Göğüsdere de yapılan iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız