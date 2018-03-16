Samsun'da Başı, Kolları ve Ayakları Olmayan Bir Ceset Bulundu

SAMSUN (İHA) – Samsun'da başı, kolları ve bacakları olmayan bir ceset kıyıya vurdu.

Olay, Canik ilçesi Doğu Park sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar, deniz kenarındaki kayalıkların arasına vurmuş bir ceset gördü. Vatandaşlar zaman kaybetmeden 155'i arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polisler, kayalıkların arasında çöp poşetine sarılı vaziyette bir ceset buldu. Olay yerinde alınan çevre güvenliğinin ardından ceset sudan çıkarıldı. Yapılan ilk incelemelerde cesedin başının, kollarının ve ayaklarının olmadığı tespit edildi. Bir kadına ait olduğu tahmin edilen ceset, kimliğinin belirlenmesi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. - SAMSUN