Samsun'da bariyerlere çarpan otomobildeki çift yaralandı
Samsun'un Canik ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki çift yaralandı.
Samsun'un Canik ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki çift yaralandı.
Mustafa Aybaş'ın (48) kullandığı 55 EC 423 plakalı otomobil, Belediyeevleri Mahallesi'ndeki yan yolda bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki eşi Duriye Aybaş (48) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA