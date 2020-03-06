Samsun'da bariyerlere çarpan otomobildeki çift yaralandı
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Samsun'da bariyerlere çarpan otomobildeki çift yaralandı

Samsun'un Canik ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki çift yaralandı.

06.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:50
Samsun'da bariyerlere çarpan otomobildeki çift yaralandı

'un ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki çift yaralandı.

Mustafa Aybaş'ın (48) kullandığı 55 EC 423 plakalı otomobil, Belediyeevleri Mahallesi'ndeki yan yolda bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki eşi Duriye Aybaş (48) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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