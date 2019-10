Samsun'da Barış Pınarı Harekatı'na destek

14.10.2019 15:06

Samsun'da, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Milli İrade Platformu temsilcileri, protokol üyeleri ve vatandaşlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Öğle namazı sonrası Büyük Cami önünde toplananlar adına Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, yaptığı açıklamada, harekatın, Türkiye'nin güneyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu engellemeye ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaya yönelik başlatıldığını hatırlattı.

Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini vurgulayan Yıldız, şunları dile getirdi:

"On bin kilometre öteden gelerek sözde kendi güvenliği için bölgeyi ateşe verenlerin ve ona karşı sessiz kalanların, yine onların taşeronlarının oluşturdukları güvenlik sorununu bertaraf etmek için harekete geçen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı, gerek içerideki lejyonerlerin gerekse dışarıdaki emperyalizmin aparatçığı konumundaki yapıların söylemlerinin hiçbir kıymeti ve önemi yoktur. Esed sivillere varil bombaları yağdırırken, ABD Irak'ı işgal edip 2 milyon sivili katlederken, Sisi Mısır'da darbe yapıp 3 bin kişiyi kurşuna dizerken, İsrail sokak ortasında her gün masum Filistinli çocukları katlederken, Arakan'da her gün Müslümanlar diri diri yakılırken, Yemen'de açlığa terk edilmiş ve emperyal hedeflerine ulaşabilmek adına katledilenlere tek kelime etmeyen Arap Birliği sözde liderleri ile Avrupa ülkeleri, ne zaman ki Türkiye her gün kendisine saldıran teröristlere operasyon yapmaya başladı, hepsinin sivil hassasiyetleri tuttu, barış elçisi kesildiler başımıza ve açıklama üstüne açıklama yapmaya başladılar. Dünyanın gözleri önünde Irak'ta, Suriye'de, Mısır'da, Filistin'de, Yemen'de, Doğu Türkistan'da, Arakan'da insanlık katledilirken neredeydiniz?"

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı kınayarak istifaya davet eden Yıldız, "Barış Pınarı Harekatı'nda dökülen terörist kanıyla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütünlüğüne kasteden teröristlerle mücadele eden kahraman askerlerimizin, emniyet güçlerimizin ve masum sivil halkımızın akan kanını ayırt edemeyen, maalesef KKTC Cumhurbaşkanı unvanını taşıyan Mustafa Akıncı'yı açıklamasından ötürü kınıyor ve derhal işgal ettiği o şerefli makamdan istifa etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra İl Müftüsü Veysel Çakı, Mehmetçik için dua etti, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere başarı diledi.

Açıklamaya, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Sait Bilgiç, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ve vatandaşlar destek verdi.

Kaynak: AA