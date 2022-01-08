SAMSUN'DA BARDA KAVGA: 3 YARALI - Haberler
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SAMSUN'DA BARDA KAVGA: 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'da bar önünde meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişiyi bıçakla yaralayan B.S. (23) ve kardeşi M.S. (20) gözaltına alındı.

ANKARA (DHA) - SAMSUN'da bar önünde meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişiyi bıçakla yaralayan B.S. (23) ve kardeşi M.S. (20) gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde bir barın önünde meydana geldi. Ankara'dan Samsun'a iş görüşmesi için gelen F.B., M.Y. ve B.N., akşam saatlerinde eğlenmek için bara geldi. 3 arkadaşla barda bulunan M.S. ve B.S. kardeşler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda iddiaya göre M.S., yanında bulunan bıçakla 3 kişiye saldırdı. F.B.?nin ağır yaralandığı, M.Y. ve B.N.?nin ise hafif yaralandığı olayda, şüpheli M.S. ve kardeşi B.S. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen yaya devriye bekçi ekipleri ve Cinayet Bürosu, şüphelileri Körfez Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden B.S., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 9 farklı suç kaydı bulunduğu öğrenilen M.S. ise, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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