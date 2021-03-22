Samsun'da barajda mahsur kalan karacayı jandarma kurtardı
22.03.2021 17:33 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:39
Samsun'un Bafra ilçesinde barajda mahsur kalan karaca, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde barajda mahsur kalan karaca, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Jandarma ekipleri, Derbent Sulama Barajı çevresinde yürüttükleri önleyici kolluk devriye faaliyeti sırasında, bir karacanın barajda mahsur kaldığını fark etti.
Karacayı bulunduğu yerden çıkaran ekipler, Samsun Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine bilgi verdi.
Koruma altına alınan karaca, tedavisi sonrasında doğaya salındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek