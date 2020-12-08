Samsun'da baraja atlayan kadın için devlet seferber
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Samsun'da baraja atlayan kadın için devlet seferber

08.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:22
Samsun'da baraja atlayan kadın için devlet seferber

Samsun'da baraja atlayarak kaybolan kadını arama çalışmalarına 36 dalgıç personeli, 23 arama kurtarma personeli, 8 asayiş personeli, 1 kadavra köpeği, 16 araç, 8 adet bot, 1 adet jet ski ile devam ediliyor.

Samsun'da baraja atlayarak kaybolan kadını arama çalışmalarına 36 dalgıç personeli, 23 arama kurtarma personeli, 8 asayiş personeli, 1 kadavra köpeği, 16 araç, 8 adet bot, 1 adet jet ski ile devam ediliyor.

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, 2 Aralık Çarşamba günü Bafra ilçesi Altınkaya Barajı'na atlayan vatandaşı bulmak için devam eden arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Dağlı aramalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Arama çalışmaları hakkında Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz, arama çalışmalarına devam etmektedir. Olay öğrenilir öğrenilmez Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Timi arama çalışmalarına başlamış ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve İl Jandarma Komutanlığı personeli harekete geçmiş olup, 3 Aralık'ta 7 araç, 3 bot, 14 dalgıç, 17 arama kurtarma personeli ve Bafra İlçesi Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'ne ait 1 tekne ve 5 personel ile arama çalışmaları yapılmış, 4 Aralık'ta 7 araç, 3 bot, 14 dalgıç, 8 arama kurtarma personeli ve 16 Jandarma personeli ile arama çalışmaları devam etmiş, 5 Aralık'ta 7 araç, 3 bot, 10 dalgıç, 6 arama kurtarma personeli ve 12 Jandarma personeli ile arama çalışmaları yapılmış, 6 Aralık'ta 7 araç, 3 bot, 10 dalgıç, 6 arama kurtarma personeli ve 8 jandarma personeli ile arama çalışmaları devam etmiş, 7 Aralık'ta 10 araç, 3 bot, 21 dalgıç, 20 arama kurtarma personeli ve 8 asayiş personeli ile arama çalışmaları yapılmıştır" denildi.

Bugün devam eden aramalardan da bahsedilen açıklamada, "8 Aralık saat 9.30 itibarıyla; Samsun AFAD 5 araç 20 personel, 1 bot, 1 kadavra köpeği, Tokat AFAD 1 araç, 1 bot, 2 personel, Kastamonu AFAD 1 araç, 1 bot 2 personel, Sakarya AFAD 1 araç, 1 bot 2 personel, Samsun Sualtı Grup Amirliği 1 araç, 5 dalgıç personel, Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığı 1 araç, 4 dalgıç personel, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) 6 dalgıç personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı 5 dalgıç personel, Ankara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) 13 dalgıç personel, Bafra Jandarma Komutanlığı 8 personel olmak üzere toplam 36 dalgıç personeli, 23 arama kurtarma personeli, 8 asayiş personeli, 1 kadavra köpeği ve 16 araç, 8 adet bot, 1 adet jet ski ile arama çalışmalarına devam edilmektedir" bilgileri verildi. - SAMSUN

Samsun'da baraja atlayan kadın için devlet seferber
Samsun'da baraja atlayan kadın için devlet seferber

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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