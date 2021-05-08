Samsun'da baraj kapağını tamir ederken nehre düşen işçi öldü
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Samsun'da baraj kapağını tamir ederken nehre düşen işçi öldü

Samsun'da baraj kapağını tamir ederken nehre düşen işçi öldü
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Samsun'un Çarşamba ilçesinde barajın kapağını tamir ederken nehre düşen işçi, hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde barajın kapağını tamir ederken nehre düşen işçi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Suat Uğurlu Barajı'nda baraj kapaklarını tamir eden işçilerden Samet Bulut, dengesini kaybederek Yeşilırmak Nehri'ne düştü.

Bu sırada yanında bulunan ve arkadaşını kurtarmak isteyen Harun Bekdemir de barajın duvarında mahsur kaldı.

Bekdemir, Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma ekibince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Ekiplerce sudan çıkarılan Bulut'un cansız bedeni ise Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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