Samsun'da Baraj Gölüne Düşen Genç Boğuldu
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde baraj gölüne düşen genç boğuldu.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde baraj gölüne düşen genç boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Bekir Pektaş (21), ailesi ile pikniğe gittiği Bayram Mahallesi'ndeki sulama barajı gölüne dengesini kaybederek düştü.
Yakınlarının ihbarı üzerine gelen itfaiye ve sağlık görevlileri, Pektaş'ı gölden çıkarmayı başaramayınca güvenlik güçlerinden yardım istendi.
Samsun Deniz Polisi dalgıçlarınca sudan çıkartılan Pektaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Pektaş'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.