Samsun'da Bar İşletmecisi, Başından Vuruldu

SAMSUN'da işlettiği barda silahlı saldırıya uğrayan Haydar Uğur (43), başından yaralandı.

Olay, saat 06.00 sıralarında İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Haydar Uğur, ortaklarından olduğu barda, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Başından yaralanan Uğur, bar çalışanları tarafından kanlar içinde bulundu. Uğur, çağırılan ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Uğur'un, sol yanağından giren kurşunun, başına saplandığı belirlendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

- Samsun