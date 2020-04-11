Samsun'da banyoda düşen kişi hayatını kaybetti
Samsun'un Atakum ilçesinde banyoda düşen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
11.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:56
Samsun'un Atakum ilçesinde banyoda düşen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Yenimahalle'de ikamet eden Mehmet Akoğlu (66), banyoda ayağının kayıp başını yere çarpması nedeniyle yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Akoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Akoğlu'nun ölümüyle ilgili Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA