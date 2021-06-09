Samsun'da banka şubesinin camı ile ATM'lere zarar veren kişi yakalandı
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Samsun'da banka şubesinin camı ile ATM'lere zarar veren kişi yakalandı

Samsun'da banka şubesinin camı ile ATM'lere zarar veren kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Samsun'un Çarşamba ilçesinde banka şubesinin camı ile ATM'lere zarar veren kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde banka şubesinin camı ile ATM'lere zarar veren kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Zübeyde Hanım Meydanı'nda bulunan bir banka şubesinin önüne giden Ö.U, yerden aldığı taşları bankanın camına fırlattı.

Ö.U, daha sonra Abdullahpaşa Meydanı'nda iki bankanın ATM'sine taşla zarar verdi.

Banka görevlileri, sabah saatlerinde şubenin camının kırık ve ATM'lere zarar verilmiş olduğunu görünce durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Ö.U, emniyette ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da banka şubesinin camı ile ATM'lere zarar veren kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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