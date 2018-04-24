Samsun'da Baltayla Yaralama Şüphelisine Adli Kontrol

SAMSUN'un Canik ilçesinde, balta ile Şerafettin İ.'yi (59) yaralayan ve kavgada bıçakla yaralanan Hasan B. (48), makemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde Şerafettin İ.'ye ait çay ocağında meydana geldi. İddiaya göre, Hasan B. içki almak için Şerafettin İ.'den para istedi. Bu nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan B., baltayla vurarak Şerafettin İ.'yi kafasından yaraladı. Şerafettin İ. ise Hasan B.'yi bıçakla sol koltuk altından yaraladı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Baltayla yaralama şüphelisi Hasan B., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Samsun