Samsun'da Ballıkaya Şelalesi doğa tutkunlarına görsel şölen sunuyor Samsun'un Havza ilçesindeki Ballıkaya Şelalesi, doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Samsun'un Havza ilçesindeki Ballıkaya Şelalesi, doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Hacıdede Mahallesi kırsalında bulunan Ballıkaya Şelalesi, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Yaklaşık 25 metre yükseklikten akan şelale ile çevresindeki ağaçlar, bahar aylarında yeşilin pek çok tonuyla fotoğrafçılar için bulunmaz bir ortam oluşturuyor.

Ballıkaya Şelalesi'nin koruma alanı ilan edilmesi ve turizme kazandırılması için Havza Kaymakamlığı ve Belediyesince de çalışma yürütülüyor.

Kaynak: AA