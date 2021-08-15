Samsun'da balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
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Samsun'da balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun'da balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da kaldığı özel bakım evinin 3. katındaki balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Samsun'da kaldığı özel bakım evinin 3. katındaki balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan özel bir yaşlı bakım evinde bu sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet C.Ç. (92) kaldığı bakım evinin 3. katındaki balkondan düşerek ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaşlı adam ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ahmet C.Ç yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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