Samsun'da balkondan düşen genç kadın ağır yaralandı
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Samsun'da balkondan düşen genç kadın ağır yaralandı

Samsun'da balkondan düşen genç kadın ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da 4. katın balkonundan düşen 19 yaşındaki genç kadın ağır yaralandı.

Samsun'da 4. katın balkonundan düşen 19 yaşındaki genç kadın ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şevval S.K. (19) adlı genç kadın 4. katın balkonundan beton zemine düştü. Ağır yaralanan ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç kadın ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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