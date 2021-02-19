Balıkçı teknesinde yangın
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Balıkçı teknesinde yangın

19.02.2021 00:51 | Son Güncelleme: 19.02.2021 01:32

Samsun'un Canik ilçesinde tamir için karada olan balıkçı teknesi çıkan yangında hasar gördü.

Samsun'un Canik ilçesinde tamir için karada olan balıkçı teknesi çıkan yangında hasar gördü.

Gülsan Sanayi Sitesi'nde Cengiz Tarhanacı'ya ait evinin önündeki balıkçı teknesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonucunda teknede büyük hasar oluştu.

Tarhanacı isimli teknenin yaklaşık 2 yıl önce denizden tamir için karaya çıkarıldığı öğrenildi.

Yangın sonrası büyük üzüntü yaşayan Cengiz Tarhanacı bir süre teknesini inceledi.

Balıkçı teknesinde yangın
Balıkçı teknesinde yangın
Balıkçı teknesinde yangın
Balıkçı teknesinde yangın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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