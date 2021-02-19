Balıkçı teknesinde yangın

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Samsun'un Canik ilçesinde tamir için karada olan balıkçı teknesi çıkan yangında hasar gördü.

Samsun'un Canik ilçesinde tamir için karada olan balıkçı teknesi çıkan yangında hasar gördü.

Gülsan Sanayi Sitesi'nde Cengiz Tarhanacı'ya ait evinin önündeki balıkçı teknesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonucunda teknede büyük hasar oluştu.

Tarhanacı isimli teknenin yaklaşık 2 yıl önce denizden tamir için karaya çıkarıldığı öğrenildi.

Yangın sonrası büyük üzüntü yaşayan Cengiz Tarhanacı bir süre teknesini inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü