Samsun'da balık fiyatları
AA, Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 20 ila 30 liradan satılıyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 20 ila 30 liradan satılıyor.
Bazı balık türlerinin kilogram fiyatları şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|Hamsi
|20,00
|30,00
|Somon
|40,00
|50,00
|İstavrit
|15,00
|20,00
|Tirsi
|-
|-
|Mezgit
|15,00
|30,00
|Levrek tane (deniz)
|40,00
|60,00
|Çipura (çiftlik)
|45,00
|55,00
|Sargan
|-
|-
|Palamut (tane)
|20,00
|25,00
|Barbunya
|15,00
|20,00
|Kalkan
|-
|-
|Çinekop (deniz)
|30,00
|60,00
|Lüfer (tane)
|-
|-
|Kötek
|-
|-
|Levrek
|15,00
|25,00
|Alabalık
|20,00
|25,00
|Kefal
|-
|-
|Uskumru
|-
|-
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Haberler
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