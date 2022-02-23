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Samsun'da balık fiyatları

AA, Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi
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Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 20 ila 30 liradan satılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 20 ila 30 liradan satılıyor.

Bazı balık türlerinin kilogram fiyatları şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

20,0030,00
Somon40,0050,00
İstavrit15,0020,00
Tirsi--
Mezgit15,0030,00

Levrek tane (deniz)40,00

60,00
Çipura (çiftlik)45,0055,00
Sargan--
Palamut (tane)20,0025,00
Barbunya15,0020,00
Kalkan--
Çinekop (deniz)30,0060,00
Lüfer (tane)--
Kötek--
Levrek15,0025,00
Alabalık20,0025,00
Kefal--
Uskumru--

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Haberler

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